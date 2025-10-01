Iuan e dólar australiano aumentam fatia nas reservas globais com queda do dólar, mostra FMI

O dólar perdeu 0,12 ponto percentual, passando a representar 56,32% das reservas globais no final do segundo trimestre, quando ajustado pelas flutuações cambiais. A participação do euro ficou em 21,13% das reservas totais.

O FMI publicou os dados ajustados -- o que não havia feito antes -- para contabilizar as oscilações drásticas da moeda desde o início do ano, quando o retorno de Donald Trump à Casa Branca e sua mudança nas políticas comerciais e econômicas abalaram os mercados.

O índice do dólar -- que mede seu desempenho em relação às moedas da zona do euro, do Japão, do Reino Unido, do Canadá, da Suécia e da Suíça -- caiu mais de 10% no primeiro semestre do ano, na maior queda desde 1973. O dólar enfraqueceu 8% somente no segundo trimestre.

"Os movimentos cambiais explicam 92% da redução da participação do dólar durante os três meses até junho", afirmou o FMI em um blog que acompanha a divulgação dos dados. "Efeitos cambiais semelhantes podem ser observados em outras moedas, incluindo o euro, a segunda maior moeda de reserva do mundo."

O montante total de reservas cambiais mantidas pelos bancos centrais -- avaliadas em dólares -- ficou em US$12,945 trilhões, em comparação com US$12,540 trilhões no primeiro trimestre, mostraram os cálculos do FMI.

Oscilações nos mercados de câmbio não necessariamente equivalem à disposição dos gestores de reservas de manter determinadas moedas.