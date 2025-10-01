Justiça do Rio afasta diretoria da Oi e suspende cobrança de dívidas

Além de suspender obrigações da empresa perante credores, a juíza também nomeou Bruno Rezende e Tatiana Binato "para realizar o processo de transição dos serviços públicos prestados pela Oi e subjacentes e intervir, em parte, no Grupo Oi e nas Sociedades, respectivamente, atuando como gestores responsáveis pela manutenção das empresas", segundo o fato relevante.

A primeira vez que a Oi pediu recuperação judicial foi em junho de 2026, sob peso de dívidas de R$65 bilhões, um dos maiores processos do tipo da história do Brasil.

A Oi afirmou à Justiça, segundo a decisão da véspera, que tem um passivo de R$1,5 bilhão e pede a monetização de 6 mil toneladas de sucata de cabos de cobre que estão armazenadas em centros de distribuição da empresa de banda larga V.Tal, controlada por BTG Pactual, que se formou na esteira da primeira recuperação judicial da Oi.

A Oi pedia que a monetização do material ocorresse a preço de R$7,60 por quilo, o que resultaria em um valor de R$45,6 milhões, e que se as obrigações de dívida não fossem suspensas por 60 dias, a empresa teria um fluxo de caixa negativo de R$178 milhões no fim deste mês ante cerca de R$21 milhões positivos ao final de setembro.

A Oi ainda se queixava sobre "ações que demonstram inclinação de não negociarem" por parte da V.tal e do BTG Pactual que incluem retenção de valores que afirma serem devidos à companhia.

A ex-campeã nacional ainda citou, ainda segundo a decisão da véspera, que possui "importantes ativos", que incluem participação de 27,26% na V.tal e discussões com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) sobre valores que somam R$8,3 bilhões e uma carteira de recebíveis de cerca de R$13,2 bilhões.