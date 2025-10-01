Microsoft nomeia chefe para operações comerciais; presidente-executivo focará em tecnologia

(Reuters) - O diretor comercial da Microsoft, Judson Althoff, assumirá uma função ampliada como presidente-executivo de operações comerciais, liberando o chefe da empresa, Satya Nadella, para se concentrar mais no lado técnico da busca da companhia para dominar a corrida pela inteligência artificial.

Althoff liderará o que o presidente-executivo da Microsoft, Nadella, chamou de uma nova organização, que combinará vendas, marketing e operações.

Nadella disse que a reorganização ajudará a ele e a outros líderes de engenharia a se concentrarem "em nosso trabalho técnico de maior ambição - em nossa construção de data center, arquitetura de sistemas, ciência de IA e inovação de produtos", em um comunicado nesta quarta-feira.