MME pede aporte da União na Eletronuclear sob risco de insolvência

Silveira pontuou que a situação compromete de forma "imediata e severa" a capacidade da Eletronuclear de manter Angra 3 e honrar obrigações financeiras tanto junto aos bancos BNDES e Caixa Econômica Federal, como um encargo do setor elétrico chamado Reserva Global de Reversão (RGR). Em documento separado visto pela Reuters, a estatal nuclear reconheceu dívidas com vencimento próximo junto aos bancos ABC e BTG Pactual.

"Mantida esta situação, coloca-se em risco a sustentabilidade da Eletronuclear no horizonte imediato e a continuidade do Projeto Angra 3, ocasionando risco iminente de insolvência da empresa e impactos consequentes," completou o ministro, solicitando a adoção de medidas para viabilização do aporte de capital no ciclo orçamentário de 2026.

Mesmo com as obras paralisadas há vários anos, o projeto de uma terceira usina nuclear no Brasil exige dispêndios "inadiáveis" de aproximadamente R$1 bilhão em 2025, entre compromissos com dívida e manutenção de equipamentos, aponta o documento.

Procurados, os ministérios da Fazenda, Planejamento e Gestão não responderam imediatamente. A Eletronuclear também não respondeu de imediato.

Paralelamente, nesta quarta-feira, o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), formado por ministros para aconselhamento do presidente da República, aprovou uma determinação para atualização dos estudos de modelagem econômico-financeira para viabilizar a conclusão das obras da usina nuclear de Angra 3, no Rio de Janeiro.

DEBÊNTURES