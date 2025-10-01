Mundanças "inadequadas" financeiramente a projeto do IR vão "cair", diz Lira

"Eu não sei quais os destaques de cabeça são inadequados ou adequados. Os que forem inadequados, cairão. E os que forem adequados têm que ser colocados em votação em plenário e o plenário vai decidir", disse o relator a jornalistas após se reunir com líderes de bancada.

A adequação financeira e orçamentária de uma proposta ou emenda exige que, em caso de renúncia de receitas, haja previsão de uma fonte de recursos disponível para cobrir essa despesa.

Lira tem martelado que seu texto tem caráter neutro, prevendo que a renúncia causada pela isenção e pelo desconto no IR seja compensada pela taxação em 10% daqueles que ganham acima de R$50 mil por mês.