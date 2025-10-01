Nikkei alcança mínima de três semanas com realização de lucros

"É um recuo em relação à recuperação que impulsionou o Nikkei até o mês passado", disse Shuutarou Yasuda, analista de mercado do Tokai Tóquio Intelligence Laboratory.

"Os investidores queriam realizar lucros, então venderam as ações que mais subiram, como a Tóquio Electron e o SoftBank Group."

As ações da Tóquio Electron e da investidora em startups de tecnologia SoftBank Group caíram 2,09% e 2,38%, respectivamente.

As bolsas da China, incluindo Hong Kong, estão fechadas devido ao feriado.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei caiu 0,85%, 44.550,85 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG permaneceu fechado.