Novo presidente do conselho da BP pede mudança mais rápida em estratégia da empresa

"Alguns dos ativos que possuímos atualmente podem ser mais valiosos para outros", disse Manifold no memorando. "Precisamos aumentar nossa lucratividade."

A BP prometeu vender US$20 bilhões em ativos para ajudar a reduzir sua dívida líquida de US$26 bilhões para entre US$14 bilhões e US$18 bilhões até o fim de 2027.

"Nosso desafio financeiro é que estamos observando níveis mais baixos de lucratividade e temos uma dívida significativa em nosso balanço patrimonial", disse Manifold.

"Está claro para mim que nossa direção estratégica está correta, mas precisamos agir mais rapidamente para acelerar a execução."

Um porta-voz da BP não quis comentar.

A BP tem dito que deseja aumentar seu fluxo de caixa de cerca de US$8 bilhões no ano passado em cerca de 20% a cada ano até 2027, o que implica um fluxo de caixa próximo a US$14 bilhões até o fim desse período, de acordo com cálculos da Reuters.