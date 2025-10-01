ONS apresenta ao governo neste mês plano para controlar geração distribuída e evitar apagões

O plano prevê o corte, em momentos críticos, da geração de usinas do chamado "grupo III" — empreendimentos das fontes solar, eólica, biomassa e pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) conectados à rede das distribuidoras. Esse grupo soma cerca de 20 gigawatts (GW), ligados principalmente a distribuidoras das regiões Sul e Sudeste.

"Não obrigatoriamente terá que haver um corte da energia dessas usinas; pode haver uma modulação dessa geração, ou seja, elas podem gerar menos quando há excedente no sistema e gerar mais no período de ponta de carga", explicou o diretor do ONS, Christiano Vieira, a jornalistas.

"Essa modulação dá mais flexibilidade ao ONS, e o que está em discussão é como estruturar essa modulação."

A expansão significativa da micro e minigeração distribuída (MMGD) no país tem dificultado a gestão da carga de energia pelo ONS. A maior preocupação ocorre nos momentos de "vale de carga", quando a demanda por energia está muito baixa e há muita geração solar. Nesses períodos, o ONS precisa reduzir a geração de energia, mas deve obedecer limites legais e parâmetros definidos por órgãos federais.

Segundo Vieira, o que o operador busca é uma solução para os momentos em que "quase tudo que poderia ser reduzido já foi cortado".

O risco de blecaute surge justamente quando o ONS perde a gestão da carga, que passa a ser atendida quase exclusivamente pela geração distribuída -- fora do controle direto do operador.