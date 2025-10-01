Paralisação do governo dos EUA começa em meio a divisão partidária em Washington

O presidente Donald Trump alertou os democratas do Congresso que uma paralisação poderia abrir caminho para ações "irreversíveis", incluindo o corte de mais empregos e programas.

A paralisação começou horas depois que o Senado rejeitou uma medida de gastos de curto prazo que teria mantido as operações do governo até 21 de novembro.

Os democratas se opuseram à legislação devido à recusa dos republicanos em anexar uma prorrogação dos benefícios de saúde que irão expirar no final do ano para milhões de norte-americanos. Os republicanos dizem que essa questão deve ser tratada separadamente.

O que está em questão na frente de financiamento do governo é US$1,7 trilhão para operações de agências, o que equivale a cerca de um quarto do orçamento total de US$7 trilhões do governo. A maior parte do restante vai para programas de saúde e aposentadoria e pagamentos de juros sobre a crescente dívida de US$37,5 trilhões.

Analistas independentes alertam que a paralisação pode durar mais do que aquelas relacionadas ao orçamento do passado, com Trump e autoridades da Casa Branca ameaçando punir os democratas com cortes nos programas do governo e na folha de pagamento federal.

O diretor de orçamento de Trump, Russell Vought, que pediu apropriações "menos bipartidárias", ameaçou demissões permanentes na semana passada no caso de uma paralisação.