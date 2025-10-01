Refit diz que interdição de refinaria pela ANP não tem amparo na legislação

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A refinaria privada Refit, no Rio de Janeiro, protocolou na reguladora ANP na terça-feira um documento em que afirma estar cumprindo exigências da autarquia, mas contestou a interdição da unidade na sexta-feira passada, após ter sido acusada de diversas irregularidades.

Em nota à imprensa nesta quarta-feira, a Refit afirmou que os 11 pontos levantados pela agência durante uma fiscalização na semana passada não estariam entre os critérios previstos em legislação que prevê uma interdição, "pois não representam riscos ao consumidor, ao patrimônio público ou ao meio ambiente".

"Diante disso, a Refit também solicitou uma reunião presencial com a ANP com a presença de analistas com conhecimento técnico na área para o melhor entendimento de algumas questões específicas", disse a Refit, no comunicado.