Setor de máquinas cai mais de 10% em agosto na comparação anual, diz Abimaq

A Abimaq afirmou que, no decorrer do ano, a maior taxa de crescimento ocorreu no setor fabricante de bens de consumo, um segmento fortemente impactado pelo aumento do poder de compra das famílias.

A associação acrescentou que o setor passou a registrar estabilidade nas exportações e atingiu US$1,26 bilhão, um incremento de mais de 33% em relação ao mesmo mês de 2024 e queda de 0,5% ante julho, com forte desempenho nos segmentos de máquinas para infraestrutura, logística e construção civil.

"O maior crescimento ocorreu nas vendas para os países da América do Sul e em maior escala na Argentina, Chile e Peru", disse a Abimaq.

Contudo, as vendas para os Estados Unidos -- que representam 25,9% das exportações entre janeiro e agosto -- caíram 7,5% principalmente devido à retração na demanda por máquinas para construção civil.

Já as importações totalizaram US$2,57 bilhões, queda de 0,2% ano a ano e de 11,4% ao mês. Segundo a Abimaq, uma queda nos preços médios das máquinas importadas ao longo do ano anulou parte da desvalorização do real e viabilizou a maior entrada de máquinas, em quantum, no país.

