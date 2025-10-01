Setor industrial da zona do euro volta a contrair em setembro, mostra PMI

LONDRES (Reuters) - A atividade industrial da zona do euro entrou novamente em contração em setembro, uma vez que o volume de novos pedidos recuou pela taxa mais rápida em seis meses, sinalizando que a recuperação do setor é frágil, mostrou uma pesquisa nesta quarta-feira.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) do HCOB para a indústria da zona do euro, compilado pela S&P Global, caiu para 49,8 em setembro, de 50,7 em agosto - que havia sido a primeira leitura acima da marca de 50,0, que indica crescimento, desde meados de 2022.

"Pelo sétimo mês consecutivo, a produção na zona do euro aumentou em comparação com o mês anterior, mas o progresso tem sido lento", disse Cyrus de la Rubia, economista-chefe do Hamburg Commercial Bank.