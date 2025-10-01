Setor privado dos EUA fecha vagas de trabalho em setembro, mostra ADP

O relatório da ADP, desenvolvido em conjunto com o Laboratório de Economia Digital de Stanford, pode atrair mais atenção dos investidores que buscam novas pistas sobre o mercado de trabalho, já que o relatório de emprego do Departamento do Trabalho para setembro não será publicado na sexta-feira.

O governo dos EUA paralisou à meia-noite de terça-feira, depois que o financiamento foi suspenso.

"A suspensão das divulgações de estatísticas econômicas tornará mais difícil acompanhar a situação da economia durante a paralisação", disse Bill Adams, economista-chefe do Comerica Bank.

"Isso pode fazer com que os mercados financeiros reajam mais do que o normal às divulgações de dados privados, como a ADP ..."

A 15ª paralisação do governo desde 1981 adiou a divulgação do relatório de gastos com construção para agosto, que estava previsto para esta quarta-feira. O relatório semanal de pedidos de auxílio-desemprego na quinta-feira também não será publicado.

Os departamentos de Trabalho e Comércio disseram na segunda-feira que todas as divulgações de dados seriam suspensas durante a paralisação. Os dados do governo na terça-feira mostraram um mercado de trabalho letárgico, com as vagas de emprego em aberto aumentando moderadamente em agosto e as contratações sendo reduzidas.