Suprema Corte dos EUA ouvirá argumentos sobre tentativa de Trump de demitir Cook do Fed

Ao criar o Fed, em 1913, o Congresso aprovou uma lei chamada Federal Reserve Act, que incluiu disposições para proteger o banco central de interferências políticas, estabelecendo que os diretores só podem ser removidos por um presidente "por justa causa", embora a lei não defina o termo nem estabeleça procedimentos para remoção. A lei nunca foi testada em um tribunal.

Em 9 de setembro, a juíza distrital dos EUA baseada em Washington Jia Cobb determinou que as alegações de Trump de que Cook cometeu fraude hipotecária antes de assumir o cargo, o que a diretora nega, provavelmente não eram motivos suficientes para a destituição nos termos do Federal Reserve Act.

Cook, a primeira mulher negra a ocupar o cargo de diretora do Fed, processou Trump em agosto, depois que o presidente anunciou que a destituiria. Cook disse que as alegações feitas por Trump contra ela não davam ao presidente a autoridade legal para destituí-la e eram um pretexto para demiti-la por causa de sua postura em relação à política monetária.

"O presidente Trump removeu Lisa Cook do Conselho de Diretores do Fed por justa causa. Esperamos obter a vitória final após apresentarmos nossos argumentos orais perante a Suprema Corte em janeiro", disse o porta-voz da Casa Branca Kush Desai.

O Tribunal de Apelações dos EUA para o Circuito do Distrito de Columbia, em uma decisão por 2 a 1 em 15 de setembro, negou o pedido do governo para suspender a ordem de Cobb.

Em uma série de decisões nos últimos meses, a Suprema Corte permitiu que Trump destituísse membros de várias agências federais que o Congresso havia estabelecido como independentes do controle presidencial direto, apesar de proteções de trabalho semelhantes para esses cargos. As decisões sugerem que o tribunal, que tem uma maioria conservadora de 6 a 3, pode estar pronto para descartar um precedente importante de 1935 que preservou essas proteções em um caso que envolveu a Comissão Federal de Comércio dos EUA.