Taxas curtas de DIs sobem com mercado de olho em pautas fiscais no Congresso

No fim da tarde, a taxa do DI para janeiro de 2028 estava em 13,375%, em alta de 3 pontos-base ante o ajuste de 13,342% da sessão anterior. A taxa para janeiro de 2029 marcava 13,25%, ante o ajuste de 13,217%.

Entre os contratos longos, o DI para janeiro de 2035 tinha taxa de 13,485%, em baixa de 3 pontos-base ante 13,513%.

No exterior o dia foi marcado pela baixa dos rendimentos dos Treasuries, influenciada pelo início da paralisação parcial do governo norte-americano, depois que republicanos e democratas não chegaram a um acordo sobre o Orçamento.

O viés negativo para os yields se intensificou depois que Relatório Nacional de Emprego da ADP mostrou que o setor privado dos Estados Unidos fechou 32.000 postos de trabalho no mês passado, após um declínio de 3.000 em agosto, em dado revisado para baixo. Economistas consultados pela Reuters previam abertura de 50.000 postos, depois da criação de 54.000 vagas relatada anteriormente em agosto.

O resultado aumentou o espaço, na visão dos agentes, para novos cortes de juros nos Estados Unidos nos próximos meses.

No Brasil, porém, as taxas dos DIs se mantinham em alta, com investidores atentos a Brasília. O plenário da Câmara pode votar ainda nesta quarta-feira o projeto de lei que isenta de Imposto de Renda os brasileiros que ganham até R$5 mil por mês.