Tyson Foods pagará US$85 milhões em processo sobre fixação de preços de carne suína

Isso aumentaria a recuperação dos consumidores para US$208 milhões, incluindo acordos com JBS, Hormel Foods e outros réus.

O acordo da Tyson requer a aprovação do juiz distrital John Tunheim.

A Tyson não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários. Os advogados dos consumidores não responderam imediatamente a solicitações semelhantes.

A Triumph Foods e o fornecedor de dados Agri Stats continuam sendo réus.

Dezenas de cadeias de supermercados, incluindo a Kroger, cadeias de restaurantes, incluindo o McDonald's, produtores e distribuidores de alimentos também entraram com ações judiciais sobre os preços da carne suína.

Os autores da ação disseram que a suposta conspiração ocorreu de 2009 a 2018 e tinha como objetivo aumentar os lucros dos réus, bem como os preços.