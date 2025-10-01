Wall St cai com incerteza sobre dados econômicos por paralisação do governo

"A ADP pode, pela primeira vez, ser um indicador mais próximo do verdadeiro nível de emprego", disse Jamie Cox, sócio-gerente do Harris Financial Group.

O Dow Jones Industrial Average caía 0,14%, para 46.335,33 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 0,32%, a 6.666,82 pontos, e o Nasdaq Composite recuava 0,41%, para 22.565,63 pontos.

As ações de serviços de comunicação no S&P 500 caíam 1,5%, pressionadas pelas perdas da Meta e da Alphabet, que caíram 2,8% e 1,1%, respectivamente. As ações também pesavam sobre a Nasdaq.

O setor de tecnologia do S&P 500 perdia 0,4%, com a Nvidia em queda de 0,9%.

Há uma profunda divisão partidária em Washington que levou à paralisação do governo federal.

Embora historicamente as paralisações não tenham afetado os mercados - o S&P 500 subiu durante cada uma das últimas seis paralisações do governo, de acordo com uma nota do Deutsche Bank - a atual coincide com valores elevados das ações e um clima frágil.