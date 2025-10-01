Wall Street abre em baixa após dados fracos de emprego no setor privado e paralisação do governo

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram em baixa nesta quarta-feira, após dados de emprego no setor privado dos Estados Unidos muito mais fracos do que o esperado, enquanto a paralisação do governo federal aumentava a incerteza quanto à visibilidade do banco central sobre a economia.

O Dow Jones Industrial Average caía 0,07% na abertura, para 46.366,78 pontos. O S&P 500 recuava 0,35%, a 6.664,92 pontos, enquanto o Nasdaq Composite tinha queda de 0,57%, para 22.530,946 pontos.

(Reportagem de Niket Nishant e Sukriti Gupta em Bengaluru)