Wall Street sobe conforme investidores minimizam dados de empregos e paralisação dos EUA

Por Sinéad Carew e Niket Nishant

(Reuters) - Os principais índices de ações de Wall Street subiram nesta quarta-feira, com forte apoio do setor de saúde, apesar dos dados mais fracos do que o esperado sobre a criação de empregos no setor privado e da incerteza em torno do primeiro dia de paralisação do governo federal dos Estados Unidos.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 ganhou 0,34%, para 6.710,92 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,42%, para 22.754,03 pontos. O Dow Jones registrou variação positiva de 0,09%, para 46.439,93 pontos.