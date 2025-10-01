Walmart removerá corantes sintéticos de marcas próprias de alimentos nos EUA

(Reuters) - O Walmart disse nesta quarta-feira que vai remover corantes sintéticos de seus produtos alimentícios de marca própria nos EUA, incluindo Great Value e BetterGoods, até janeiro de 2027.

Com isso, o maior varejista do mundo se junta a vários outros fabricantes de alimentos embalados, incluindo Campbell's e Conagra, que lançaram planos em resposta à iniciativa "Make America Healthy Again" (Torne a América Saudável Novamente), sob o comando do secretário de Saúde dos Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr.

O Walmart também planeja eliminar mais de 30 outros ingredientes, como conservantes, adoçantes artificiais e substitutos de gordura, de sua linha de produtos de marca própria.