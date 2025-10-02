Ampliação de laços com países afetados por tarifas dos EUA pode reforçar papel global do euro, diz membro do BCE

FRANKFURT (Reuters) - A Europa precisa agir rapidamente para reforçar o papel global do euro já que a janela de oportunidade para isso pode se fechar em breve, e o bloco deve buscar maiores laços com os países mais afetados pelas tarifas dos Estados Unidos para ajudá-lo a alcançar esse objetivo, disse o chefe do banco central francês.

A política econômica errática dos EUA abalou a confiança dos investidores no dólar este ano, mas a Europa até agora tem tido dificuldades para capitalizar a oportunidade que se apresenta, promulgando mudanças muito lentamente devido a indecisões, discórdias e burocracia.

Delineando uma série de possíveis cursos de ação, François Villeroy de Galhau disse que o tempo é essencial e que é fundamental que a Europa estabeleça um prazo, como 1º de janeiro de 2028, para promulgar as mudanças.