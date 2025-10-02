Aura Minerals lança programa de conversão de BDRs em ações na Nasdaq

(Reuters) - A Aura Minerals anunciou nesta quinta-feira um programa de incentivo para a conversão de Brazilian Depositary Receipts (BDR, recibos de ações negociados no Brasil) da empresa em ações ordinárias listadas na Nasdaq sem pagamento de taxas.

Conforme comunicado ao mercado, a conversão será realizada numa proporção de três BDRs para cada ação ordinária. A ação nos EUA fechou o pregão de quarta-feira a US$37. O BDR na B3 fechou a R$65,80.

O programa terá prazo de 32 dias e a empresa assumirá o custo das taxas de conversão cobradas pelo Banco Bradesco em nome dos acionistas.