BCE escolhe startup de IA para evitar fraudes em euro digital

O objetivo é ajudar os provedores de serviços de pagamento a decidir se aprovam uma transação em euros digitais, essencialmente uma troca entre carteiras eletrônicas apoiadas pelo banco central.

O contrato de quatro anos tem um valor estimado de 79,1 milhões de euros e um limite de 237,3 milhões de euros.

Quatro outros contratos de euro digital, com valores entre 27,6 milhões de euros e 220,7 milhões de euros, foram concedidos a outras empresas, incluindo a empresa francesa de consultoria de TI Capgemini.

De acordo com esses acordos, o BCE não pagará "um centavo sequer até que o projeto seja realmente iniciado", disse o membro da diretoria Piero Cipollone no mês passado.

O banco central ainda está aguardando a aprovação legislativa para seu euro digital, que foi apresentado como uma resposta ao domínio da Visa e da Mastercard e à promoção pelo presidente dos EUA, Donald Trump, de stablecoins atreladas ao dólar.

Ele espera receber o aval em meados do próximo ano, com o objetivo de lançar a moeda digital em 2029.