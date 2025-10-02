Boeing amplia planos para substituir trabalhadores em greve em meio a apelos por fim do impasse

O primeiro grupo de trabalhadores substitutos para a produção de munições e mecânicos de montagem começará o treinamento na sexta-feira, de acordo com o memorando do vice-presidente da Boeing, Dan Gillian.

A Boeing também está avaliando a transferência de alguns trabalhos para terceiros, disse Gillian.

A companhia se recusou a comentar o memorando ou a dizer quantos trabalhadores substitutos iniciarão o treinamento.

Autoridades e membros do sindicato disseram que a movimentação é, em grande parte, um blefe, observando que seus trabalhos exigem semanas ou vários meses de treinamento, e a obtenção de uma autorização de segurança necessária para muitos dos trabalhos de defesa pode levar até seis meses.

O senador Bernie Sanders pediu à Boeing, em uma carta enviada na quarta-feira, que encerrasse a greve que já dura oito semanas.

"Faça a coisa certa", disse Sanders em sua carta ao presidente-executivo da Boeing, Kelly Ortberg. "Assine um contrato justo".