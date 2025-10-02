BP deverá buscará parceiro para Bumerangue antes de decisão de investimento

A BP, que atualmente tem 100% do bloco, possui experiência como operadora em águas profundas em outros locais do mundo, mas considera importante seguir adiante no Brasil em parcerias que agreguem conhecimento. "(A busca por um parceiro) vai ser no futuro... nos próximos um ou dois anos, mas é um processo que vai andar em paralelo com a avaliação. Mas vai acontecer", afirmou Vega, durante participação em evento da Câmara Britânica no Rio.

"Eu imagino que, para mim, quase com certeza, a parceria vai acontecer antes de a gente fazer um FID (decisão final de investimentos, na sigla em inglês). Isso é comum. Mas não tem uma data. Mas vai acontecer."

A Petrobras seria uma parceira natural, já que tem expertise no pré-sal, mas fontes da estatal brasileira disseram em agosto à Reuters que isso dependeria dos índices de CO2 no campo.

Após a descoberta, a companhia agora está analisando os fluidos encontrados, em fase que traz grandes expectativas do mercado, que aguarda para entender a presença do CO2 no ativo.

O CO2 é comum em campos do pré-sal, mas sua quantidade não pode ser muito elevada a ponto de inviabilizar a operação de forma comercial.

Outras análises relacionadas à descoberta também estão em curso, disse Vega, evitando dar previsões para novas perfurações no ativo.