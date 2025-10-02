Casa Branca congela fundos para Estados democratas em meio a paralisação

O vice-presidente JD Vance, por sua vez, alertou que o governo pode ampliar a demissão de funcionários federais se a paralisação durar mais do que alguns dias.

As medidas deixam claro que Trump levará a cabo sua ameaça de aproveitar a paralisação para punir seus oponentes políticos e ampliar seu controle sobre o orçamento federal de US$7 trilhões, estabelecido pela Constituição dos EUA como domínio do Congresso.

"Bilhões de dólares podem ser economizados", escreveu ele no Truth Social na noite de quarta-feira.

A paralisação do governo, a 15ª desde 1981, suspendeu a pesquisa científica, a supervisão financeira, os esforços de limpeza ambiental e uma ampla gama de outras atividades.

Cerca de 750.000 funcionários federais receberam ordens de não trabalhar, enquanto outros, como tropas e agentes da Patrulha de Fronteira, começaram a trabalhar sem remuneração. O Departamento de Assuntos de Veteranos disse que providenciaria enterros nos cemitérios nacionais, mas não ergueria lápides nem cortaria a grama.

Vance disse em uma reunião na Casa Branca que o governo será forçado a recorrer a demissões em massa se a paralisação durar mais do que alguns dias, somando-se aos 300.000 que serão demitidos até dezembro. As paralisações anteriores não resultaram em demissões permanentes.