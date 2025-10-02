Dólar se reaproxima da estabilidade no Brasil após dado de emprego nos EUA

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,04%, a R$5,3665.

Na noite de quarta-feira a Câmara aprovou, por unanimidade, o projeto que amplia a faixa de isenção do IR para quem ganha até R$5 mil por mês e concede desconto aos que recebem até R$7.350.

Em uma vitória do governo, os deputados mantiveram no texto as contrapartidas propostas pelo Executivo para compensar a renúncia fiscal, estimada em R$25,8 bilhões em 2026. Como compensação, o texto prevê a taxação em até 10% daqueles que ganham acima de R$50 mil por mês. A proposta vai agora ao Senado.

Em entrevista nesta manhã em Brasília, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou a aprovação na Câmara e disse não esperar dificuldades na tramitação no Senado.

"Não acredito que vá haver problemas, inclusive porque este projeto não busca só justiça tributária, ele busca justiça tributária com ancoragem fiscal", disse Haddad.

Mais do que a isenção em si, era justamente a compensação que estava no foco do mercado, que temia que o texto fosse desidratado na Câmara. Sem a compensação, haveria um impacto fiscal negativo -- um temor que ajudou a sustentar a curva de juros brasileira na véspera.