Embraer entrega 62 aeronaves no 3º tri, alta de 5% ano a ano

SÃO PAULO (Reuters) - A Embraer informou nesta quinta-feira que entregou 62 aviões no terceiro trimestre, sendo 20 jatos comerciais, 41 executivos e uma aeronave de defesa.

O total marca uma alta de 5% em relação ao mesmo período do ano passado, quando 59 aviões foram entregues, conforme comunicado divulgado.

De acordo com a empresa, foram entregues quatro jatos comerciais a mais no terceiro trimestre do que no mesmo período (julho a setembro) do ano anterior.