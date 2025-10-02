FMI vê quadro misto de inflação global em face de tarifas mais altas

(Reuters) - O Fundo Monetário Internacional (FMI) vê um quadro misto de inflação em nível global, uma vez que as empresas dos Estados Unidos e de outros países que aumentaram as tarifas absorveram grande parte dos impostos mais altos, enquanto a demanda permanece reprimida nos principais países exportadores, como a China, disse a porta-voz do FMI, Julie Kozack, nesta quinta-feira.

Kozack disse em uma coletiva de imprensa regular que a economia global tem demonstrado resiliência diante da incerteza sobre as tarifas comerciais, enquanto o FMI e o Grupo Banco Mundial se preparam para suas reuniões anuais em Washington no final deste mês.

"Vemos que o crescimento global no primeiro semestre do ano se manteve estável, mas agora estamos começando a ver sinais de desaceleração global", disse Kozack. "Com relação à inflação, o que vemos globalmente é um quadro um pouco misto."