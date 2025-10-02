Nikkei interrompe sequência de quatro dias de quedas com impulso de ações relacionadas a chips

As ações da fabricante de equipamentos de teste de chips Advantest subiram 2,52% e as da investidora em tecnologia de inteligência artificial SoftBank Group avançaram 5,78%.

"Os investidores que apostaram nas ações de tecnologia dos EUA compraram ações de tecnologia japonesa hoje", disse Shigetoshi Kamada, gerente geral do departamento de pesquisa da Tachibana Securities.

O Nikkei, que é amplamente composto por ações relacionadas a semicondutores, atingiu um pico recorde no mês passado, ajudado por avanços no segmento. O índice subiu 12,6% até agora neste ano, caminhando para o terceiro ganho anual consecutivo.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,87%, a 44.936,73 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 1,61%, a 27.287 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC não abriu.. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, permaneceu fechado.