Occidental reduz dívida com venda da unidade de produtos químicos para Berkshire por US$9,7 bi

(Reuters) - A Occidental Petroleum venderá seu segmento químico OxyChem para a Berkshire Hathaway de Warren Buffett por US$9,7 bilhões, disse a empresa nesta quinta-feira, marcando seu maior desinvestimento até agora para reduzir a dívida.

Se o negócio for fechado, também será o maior para a Berkshire desde a compra da empresa de seguros Alleghany Corporation, por US$11,6 bilhões, em 2022, e expandirá seu portfólio de produtos químicos para além da Lubrizol.

A Berkshire é a maior acionista da Occidental e começou a adquirir participação na produtora de petróleo e gás dos EUA em fevereiro de 2022, na época em que a Rússia invadiu a Ucrânia.