Plano da Tesla de pagar US$1 tri a Musk enfrenta resistência de investidores e autoridades

(Reuters) - Um grupo de acionistas da Tesla, incluindo o SOC Investment Group, e várias autoridades pediram aos investidores da empresa que votem contra o pacote de remuneração de US$1 trilhão para Elon Musk na reunião de novembro, segundo um registro regulatório nesta quinta-feira.

Na carta aos acionistas da Tesla, a coalizão - que também inclui tesoureiros dos Estados de Nevada, Novo México e Connecticut - ainda pediu aos investidores que se oponham à reeleição dos diretores Ira Ehrenpreis, Joe Gebbia e Kathleen Wilson-Thompson.

O grupo citou o que chamou de "busca incansável" do conselho para manter Musk, dizendo que atrasou o progresso das metas estabelecidas na última reunião anual, e apontou para o declínio do desempenho operacional e financeiro e uma "falha em fornecer uma supervisão significativa em tempo real da administração".