Sabesp entra em novo período hídrico em situação de alerta sobre nível de mananciais

"A situação é de alerta", disse a diretora executiva de Operação e Manutenção da Sabesp, Debora Longo, durante a apresentação. "Estamos vivendo uma situação crítica."

A executiva citou que a população ainda não sentiu os efeitos da escassez de água por causa de fatores que incluem uma série de obras executadas pela companhia nos últimos anos que interligaram a rede de mananciais. Essa interligação hoje permite que a empresa distribua na Região Metropolitana água que se originou há cerca de 100 quilômetros da capital.

Segundo Longo, a Sabesp é contra medidas de racionamento que implicam em períodos de corte completo na distribuição de água à população, mas desde o final de agosto tem acionado esquema de redução de pressão durante a noite que atualmente atinge todos os bairros da capital.

Essa operação, em que a pressão da água nos canos chega a ser reduzida em cinco vezes ante o nível de operação durante o dia, já permitiu a economia de 13,3 bilhões de litros de água, segundo os dados da empresa, o suficiente para atender durante um mês as cidades de São Bernardo e Diadema e parte de Santo André, que estão na região metropolitana, por exemplo.

USO DO TIETÊ

Para além dessa gestão noturna, a Sabesp também tem feito estudos que podem culminar com o eventual uso de água do Rio Tietê, que há décadas é alvo de promessas de despoluição pelo governo estadual, para abastecimento da região metropolitana.