Sequoia adia divulgação de balanços do 1º e 2º tri

(Reuters) - A Sequoia Logística e Transportes informou na noite de quarta-feira que prevê divulgar o seu balanço referente ao primeiro e segundo trimestres no dia 28 de outubro, podendo essa data ser antecipada, conforme fato relevante.

A empresa disse que a razão do novo adiamento está relacionada com a "necessidade de conclusão das negociações em curso com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional".

Anteriormente, a Sequoia tinha previsto a divulgação dos resultados do primeiro trimestre e do segundo trimestre para 1 de outubro.