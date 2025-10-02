Shein planeja abrir primeiras lojas físicas na França

(Reuters) - A varejista online de fast fashion Shein abrirá suas primeiras lojas permanentes na França em novembro, sob um acordo com a proprietária de lojas de departamento Société des Grands Magasins (SGM), uma medida que gerou críticas por parte dos varejistas franceses.

As "lojas dentro de lojas" na loja de departamentos BHV, no centro de Paris, e nas lojas de departamentos Galeries Lafayette, em cinco cidades do interior, marcam um novo passo para a Shein, que até agora só tinha lojas temporárias em todo o mundo, principalmente com fins de marketing.

O presidente da SGM, Frédéric Merlin, disse que o lançamento atrairia uma clientela mais jovem, acrescentando que o mesmo cliente poderia comprar um item da Shein e uma bolsa de grife no mesmo dia.