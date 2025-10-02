STOXX 600 fecha em pico recorde com alta da tecnologia e expectativas de corte nos juros do Fed

As ações industriais foram as que mais impulsionaram o índice, com alta de 1,5%, com nomes como a Siemens ganhando 4,2% e a Schneider avançando 2,3%.

As ações de tecnologia subiram 2,3%, acompanhando os ganhos das ações globais relacionadas a chips. O otimismo foi ainda mais reforçado depois que as empresas sul-coreanas Samsung Electronics e SK Hynix assinaram cartas de intenção para fornecer chips de memória para os centros de dados da OpenAI.

A ASML ganhou 4,3% e a ASMI saltou 6,5%, levando o principal índice holandês a um pico histórico.

As ações do setor de automóveis subiram 2,4%, impulsionadas por um ganho de 8,3% na Stellantis, depois que dados do mercado mostraram uma tendência melhor nas vendas de carros novos para o grupo na Itália e nos EUA.

As ações do setor de saúde ampliaram sua valorização em relação à sessão anterior, depois que um acordo entre os EUA e a Pfizer sobre os preços de medicamentos prescritos na terça-feira ajudou a reduzir alguma incerteza no setor.

Investidores também estão atentos a quaisquer desdobramentos relacionados à paralisação do governo dos EUA, que pode atrasar a divulgação de dados de empregos importantes previstos para sexta-feira e aumentar a incerteza quanto à capacidade do Fed de avaliar a situação da economia.