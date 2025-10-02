Taxas dos DIs sobem com piora da avaliação do risco fiscal

No fim da tarde, a taxa do DI para janeiro de 2028 estava em 13,46%, em alta de 8 pontos-base ante o ajuste de 13,38% da sessão anterior. A taxa para janeiro de 2029 marcava 13,375%, ante o ajuste de 13,254%.

Entre os contratos longos, o contrato para janeiro de 2035 tinha taxa de 13,64%, com elevação de 15 pontos-base ante 13,493%.

Pela manhã as taxas chegaram a ceder no Brasil, após a Câmara aprovar na véspera o projeto sobre IR, com as devidas contrapartidas para que não haja impacto fiscal -- como queria o mercado. A renúncia fiscal estimada é de R$25,8 bilhões, a ser compensada pela taxação em até 10% de quem ganha acima de R$50 mil por mês. A proposta vai agora ao Senado.

Durante a sessão desta quinta-feira, no entanto, cresceu entre os agentes a percepção de que a isenção do IR será convertida em capital político pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em sua campanha de reeleição, em 2026.

Este fator somou-se às pesquisas de opinião mais recentes, favoráveis a Lula, e aos comentários do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), reafirmando a intenção de não concorrer à Presidência. Tarcísio é o candidato favorito do mercado.

No fim da manhã as taxas futuras aceleraram os ganhos, em meio a rumores de que o governo Lula estaria estudando a possibilidade de um programa federal para implementar a tarifa zero em transporte coletivo de passageiros em todo o Brasil.