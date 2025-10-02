Tesla supera estimativas de entrega no 3º tri com compradores em busca de créditos fiscais

No entanto, as preocupações com o arrefecimento das vendas nos próximos trimestres devido à retirada do crédito fiscal federal de US$7.500 têm pesado sobre as ações da empresa.

"Embora o terceiro trimestre tenha sido forte, esperamos que as vendas do quarto trimestre sofram um declínio, consistente com a primeira metade do ano, em grande parte devido à expiração do crédito fiscal dos EUA", disse Seth Goldstein, analista sênior de ações da Morningstar.

A Europa continuou sendo um ponto fraco, pois os rivais promoveram agressivamente os híbridos plug-in, enquanto as marcas chinesas começaram a ganhar terreno.

As vendas da empresa na Europa, incluindo o Reino Unido, caíram 22,5% em relação ao ano anterior em agosto, reduzindo sua participação no mercado para 1,5%, de acordo com dados da Associação de Fabricantes de Automóveis da região.

No geral, a Tesla disse que entregou 497.099 veículos no terceiro trimestre, um aumento de 7,4% em relação aos 462.890 do ano anterior.

A montadora divulgará seus resultados trimestrais em 22 de outubro.