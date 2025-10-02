Trump e chefe de orçamento discutirão cortes no segundo dia de paralisação do governo dos EUA

Trump já congelou o financiamento federal de trânsito e energia verde para os Estados de tendência democrata e ameaçou demitir mais funcionários federais durante a paralisação, que começou na quarta-feira devido a um impasse partidário no Congresso. Trump já está a caminho de demitir 300.000 funcionários federais até o final do ano.

Em sua postagem, Trump mencionou o envolvimento de Vought com o Projeto 2025, um plano da conservadora Heritage Foundation que pede uma redução radical do tamanho do governo federal. O governo de Trump procurou implementar muitos aspectos desse plano, como o desmantelamento do Departamento de Educação e a redução do poder do governo de combater a poluição.

A paralisação do governo, a 15ª desde 1981, suspendeu pesquisas científicas, supervisão financeira, relatórios de dados econômicos e uma ampla gama de outras atividades.

Cerca de 750.000 funcionários federais receberam ordens de não trabalhar, enquanto outros, como tropas e agentes da Patrulha de Fronteira, receberam ordens de trabalhar sem remuneração. Uma paralisação prolongada pode interromper as viagens aéreas e ameaçar a ajuda alimentar para 7 milhões de norte-americanos. Programas de benefícios, como a Previdência Social, continuarão a enviar pagamentos.

A paralisação foi desencadeada à meia-noite de terça-feira, quando democratas e republicanos não conseguiram chegar a um acordo sobre um projeto de lei de gastos que permitiria que as operações de agências continuassem após 1º de outubro, o início do novo ano fiscal.

Os democratas insistem que qualquer projeto de lei de financiamento também deve prorrogar os subsídios de saúde que devem expirar no final do ano, enquanto os republicanos dizem que as duas questões devem ser tratadas separadamente.