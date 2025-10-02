Vale assina acordo coletivo de trabalho de 4 anos com sindicato no Canadá

(Reuters) - A Vale assinou um acordo coletivo com o sindicato USW, que representa trabalhadores da mineradora brasileira no Canadá, com vigência até 2029, informaram os sindicalistas.

O novo contrato de quatro anos prevê um aumento salarial de 5% no primeiro ano, seguido de aumentos de 3% em cada um dos anos seguintes, disse a USW.

A Vale tem operações importantes de níquel e cobre no Canadá.