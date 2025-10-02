Vendas de vinhos chilenos para o Brasil crescem em meio à queda de demanda dos EUA

Valenzuela disse que, inicialmente, os produtores e importadores de vinho absorveram o custo das tarifas, mas "como se trata de algo que permaneceu por mais tempo, o custo começou a ser transferido para o consumidor".

"O que vemos agora é um mercado norte-americano menos dinâmico e em declínio", acrescentou.

As exportações do Chile para a China caíram quase 23% no mesmo período, mas ela atribuiu esse fato ao menor consumo de vinho, que afetou a maioria dos países que vendem para a China.

Em contrapartida, as vendas para o Brasil estão crescendo, consolidando sua posição como o principal destino das exportações chilenas, com um aumento de quase 10% nos embarques durante o período.

O Chile responde por quase metade do mercado de importação do Brasil, disse Valenzuela, acrescentando que há um "enorme potencial de expansão".

O número de consumidores regulares de vinho no Brasil está crescendo, especialmente entre as mulheres e os consumidores com mais renda disponível, disse ela.