Ações de Hong Kong recuam da máxima de quatro anos com realização de lucros 

Os fabricantes de automóveis BYD e Xpeng recuaram 4% e 2,8%, respectivamente. O aplicativo de vídeos curtos Kuaishou perdeu 3,4%.

Analistas atribuíram o declínio desta sexta-feira a alguma realização de lucros, dado que o Hang Seng registrou cinco ganhos mensais consecutivos desde maio e ultrapassou o patamar de 27.000 pontos.

Apesar da volatilidade de curto prazo, alguns analistas acreditam que a alta das ações de Hong Kong ainda tem fôlego.

“As avaliações das ações chinesas continuam muito atraentes e o rápido desenvolvimento do enorme setor tecnológico do país tem gerado muito interesse”, afirmou Sandy Pei, gerente sênior de portfólio para a Ásia, exceto Japão, da Federated Hermes, em uma nota.

Os mercados da China continental estão fechados até 8 de outubro por feriado.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 1,9%, a 45.769,50 pontos.