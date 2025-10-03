Airbus registra recorde com entregas em setembro, dizem fontes do setor

O avanço nas entregas de setembro, em comparação com as 50 do mesmo mês no ano passado, eleva pela primeira vez o total acumulado desde janeiro para acima do acumulado em 2024.

No entanto, também deixa a Airbus precisando obter um quarto trimestre recorde com 313 entregas entre outubro e dezembro, um aumento de 16% em relação aos últimos três meses de 2024, para atingir a meta de 820 entregas para o ano inteiro, disse o analista independente Rob Morris.

O pico anterior do quarto trimestre foi de 297 em 2018, acrescentou ele.

O número de setembro implica que a Airbus entregou 507 aeronaves entre janeiro e setembro, um aumento de 2% em relação aos 497 nos primeiros nove meses do ano passado. As entregas na metade do ano caíram 5%.

A Airbus tem visto a produção de seu A320 ser prejudicada pelo atraso na entrega de motores, ao mesmo tempo em que enfrenta dificuldades com os planos de aumentar a produção de seu modelo mais vendido para 75 por mês.

Mesmo assim, a empresa europeia está prestes a fazer história no setor, já que o total de entregas do A320 parece destinado a se igualar ao do Boeing 737 - ou mais de 12.250 aeronaves cada - para se tornar o jato comercial mais vendido, disse Morris.