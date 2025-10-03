BC publicará regulação do Pix Parcelado na última semana de outubro

SÃO PAULO (Reuters) - O Banco Central informou nesta sexta-feira que publicará na última semana de outubro a regulação do Pix Parcelado, com o objetivo de definir o produto de "forma padronizada" para melhorar a experiência dos usuários.

Segundo comunicado, a autarquia também passará a partir de sábado a "bloquear as chaves Pix marcadas pelas instituições participantes como utilizadas para golpes e fraudes", em mecanismo para fortalecer a segurança do Pix.

(Reportagem de Fernando Cardoso)