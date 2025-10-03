Brava tem produção média de 91,8 mil boe/d no 3º tri

(Reuters) - A Brava Energia reportou nesta sexta-feira produção média diária de 91.833 barris de óleo equivalente (boe) em setembro, abaixo dos 92.693 barris de agosto, encerrando o terceiro trimestre com uma média de 91,8 mil boe/d, alta de 7% em relação os três meses anteriores.

No relatório de dados de produção preliminares e não auditados, a companhia também acrescentou que começou em agosto uma etapa de ajustes operacionais e de comissionamento de equipamentos no FPSO Atlanta, com conclusão prevista para ocorrer ao longo do mês de outubro.

"Não há necessidade de parada de produção para realização dessa etapa, que vem sendo executada conforme o planejamento e tem o objetivo de suportar o aumento de produção durante o quarto trimestre de 2025."