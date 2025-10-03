Conselho da Rodobens anuncia pagamento de R$15 mi em JCP

(Reuters) - A Rodobens anunciou na noite de quinta-feira que o seu conselho de administração aprovou a distribuição de juros sobre o capital próprio no valor bruto de R$15 milhões relativos ao primeiro semestre, de acordo com comunicado ao mercado.

A cifra representa valor bruto de R$0,047 por cada UNIT e R$0,015 por cada ação, informou.

O pagamento será realizado até 31 de dezembro, tendo como base de cálculo as posições acionárias nesta sexta-feira.