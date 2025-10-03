Contração do setor de serviços do Brasil se intensifica em setembro por demanda fraca, mostra PMI

"Os dados do PMI de setembro trouxeram notícias preocupantes sobre a atividade do setor de serviços, que caiu em um dos ritmos mais acentuados desde o início de 2021", destacou em nota a diretora associada de Economia da S&P Global Market Intelligence, Pollyanna De Lima.

Os participantes da pesquisa citaram a queda de novos trabalhos pelo sexto mês seguido como motivo para a retração do setor, ainda que o recuo tenha sido modesto e o mais fraco desde junho.

Em meio a dificuldades com a demanda, o ritmo de inflação dos preços cobrados pelos fornecedores de serviços atingiu o menor nível em três meses.

A taxa de inflação de custos permaneceu elevada, mas diminuiu para o menor nível em 10 meses, com preços mais baixos de café, ovos, carne, cebola e batatas. No entanto, foi citado que acordos sindicais e ajustes em planos de saúde, além do aumento nos preços dos materiais, elevaram os custos.

Ainda assim, o otimismo em relação aos próximos 12 meses se sustentou, o que contribuiu para uma leve expansão do emprego.

"Os prestadores de serviços brasileiros estão encontrando pequenos motivos para ter esperança, mesmo enquanto enfrentam águas turbulentas na economia, como evidenciado pela confiança empresarial positiva e pela geração de empregos", disse De Lima.