Crescimento do setor de serviços da zona do euro acelera em setembro, mostra PMI

A recuperação foi generalizada na maior parte do bloco, com crescimento moderado na Alemanha, Itália e Espanha. Entretanto, a França continuou a enfrentar dificuldades, já que a incerteza política pesou sobre seus provedores de serviços.

Embora a demanda por serviços tenha aumentado na região pela taxa mais forte desde agosto do ano passado, a melhora foi marginal. A demanda externa permaneceu fraca, com os novos pedidos de exportação caindo pelo 28º mês consecutivo.

Apesar do crescimento limitado no volume de novos negócios, os provedores de serviços ficaram mais otimistas em relação à atividade futura, com a confiança nos negócios atingindo um recorde de 11 meses em setembro.

O PMI Composto da Zona do Euro do HCOB, que inclui tanto o setor de serviços quanto o industrial, subiu de 51,0 em agosto para 51,2, marcando seu nível mais alto desde maio de 2024.

Notavelmente, as empresas reduziram ligeiramente suas forças de trabalho em setembro, quebrando uma sequência de contratações que durava desde março. Isso ocorreu porque as empresas continuaram a trabalhar com pedidos em atraso, que diminuíram no ritmo mais rápido em três meses.

As pressões sobre os preços reduziram um pouco durante o mês, com os custos de insumos e os preços de venda aumentando por taxas mais lentas em comparação com agosto.