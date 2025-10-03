GPS firma compra do Grupo Tagg

(Reuters) - A GPS anunciou na noite de quinta-feira que sua subsidiária, Trade e Talentos Soluções em Trade e Pessoas, assinou a compra do Grupo Tagg, sem divulgar detalhes financeiros do negócio, de acordo com um comunicado ao mercado.

O Grupo Tagg, que opera no estado de São Paulo, oferece serviços de locação de mão-de-obra, gestão de pontos de venda e ativações promocionais, entre outros. A receita bruta do grupo foi de aproximadamente R$122 milhões nos doze meses encerrados em 30 de abril de 2025, informou a GPS.

O Grupo Tagg é composto pelas empresas Taggpromo Marketing Promocional, Tagg Trade Marketing, FFJS Trabalhos Temporários e By Trade Marketing.