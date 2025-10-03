J&F faz proposta para compra da distribuidora de energia de Roraima, dizem fontes

SÃO PAULO (Reuters) - O grupo J&F fez uma proposta para comprar a distribuidora de energia elétrica de Roraima, operada hoje pelo grupo Oliveira Energia, disseram duas fontes com conhecimento do assunto.

O movimento marca um crescimento do grupo dos irmãos Joesley e Wesley Batista no segmento de distribuição de energia elétrica, no qual a J&F deverá ingressar com a assunção do controle da concessionária do Amazonas, em processo que está em fase final de avaliação.

(Por Luciana Magalhaes e Letícia Fucuchima)